Чемпионат Италии: прогноз, расписание и результаты 8-го тура

Все о поединках 8-го тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 8-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 21 ноября

16:00 "Кротоне" – "Лацио" – "Футбол 1"

Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.75

19:00 "Специя" – "Аталанта" – "Футбол 1"

Букмекеры: 8.00 – 5.50 – 1.33

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21:45 "Ювентус" – "Кальяри" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.22 – 6.00 – 13.00

Воскресенье, 22 ноября

13:30 "Фиорентина" – "Беневенто" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.50 – 4.33 – 6.00

16:00 "Сампдория"- "Болонья"

Букмекеры: 2.50 – 3.40 – 2.70

16:00 "Рома" – "Парма"

Букмекеры: 1.44 – 4.60 – 6.50

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16:00 "Интер" – "Торино" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.30 – 5.50 – 9.00

16:00 "Верона" – "Сассуоло"

Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.20

19:00 "Удинезе" – "Дженоа" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.40

21:45 "Наполи" – "Милан" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.10

Турнирная таблица

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