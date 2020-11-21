Чемпионат Италии: прогноз, расписание и результаты 8-го тура

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 8-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Суббота, 21 ноября
16:00 "Кротоне" – "Лацио" – "Футбол 1"
Букмекеры: 4.60 – 3.70 – 1.75
19:00 "Специя" – "Аталанта" – "Футбол 1"
Букмекеры: 8.00 – 5.50 – 1.33
21:45 "Ювентус" – "Кальяри" – "Футбол 1"
Букмекеры: 1.22 – 6.00 – 13.00
Воскресенье, 22 ноября
13:30 "Фиорентина" – "Беневенто" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.50 – 4.33 – 6.00
16:00 "Сампдория"- "Болонья"
Букмекеры: 2.50 – 3.40 – 2.70
16:00 "Рома" – "Парма"
Букмекеры: 1.44 – 4.60 – 6.50
16:00 "Интер" – "Торино" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.30 – 5.50 – 9.00
16:00 "Верона" – "Сассуоло"
Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.20
19:00 "Удинезе" – "Дженоа" – "Футбол 2"
Букмекеры: 1.80 – 3.60 – 4.40
21:45 "Наполи" – "Милан" – "Футбол 2"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.10
Турнирная таблица
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