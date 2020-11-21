Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Германии, турнирная таблица

Все девять матчей тура проходят в течение двух дней - субботы и воскресенья

Очередной тур немецкой Бундеслиги запланирован на 21 и 22 ноября. Семь поединков играется в субботу, еще два – в воскресенье. Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов, "Боруссия" из Менхенгладбаха, в дуэли середняков принимает "Аугсбург". Мюнхенская "Бавария" дома экзаменует бременский "Вердер".

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Ниже – расписание и время начала всех матчей, результаты и турнирная таблица. На днях автор хет-трика в ворота "Шахтера" заразился коронавирусом.

Суббота, 21 ноября

16:30 "Боруссия" М – "Аугсбург"

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16:30 "Шальке" – "Вольфсбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Штутгарт"

16:30 "Бавария" – "Вердер"

16:30 "Арминия" – "Байер"

19:30 "Айнтрахт" – "Лейпциг"

Букмекеры: 3.75 – 4.00 – 1.95

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21:30 "Герта"- "Боруссия" Д

Букмекеры: 5.60 – 4.80 – 1.55

Воскресенье, 22 ноября

16:30 "Фрайбург" – "Майнц"

Букмекеры: 2.10 – 3.65 – 3.50

19:00 "Кельн" – "Унион"

Букмекеры: 2.70 – 3.35 – 2.70

Турнирная таблица

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Вчера стало известно, что соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов теряет лидера перед матчем с "горняками".

Смотрите, как сборная Испании разгромила Германию во вторник:

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