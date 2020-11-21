Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Германии, турнирная таблица

Очередной тур немецкой Бундеслиги запланирован на 21 и 22 ноября. Семь поединков играется в субботу, еще два – в воскресенье. Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов, "Боруссия" из Менхенгладбаха, в дуэли середняков принимает "Аугсбург". Мюнхенская "Бавария" дома экзаменует бременский "Вердер".
Ниже – расписание и время начала всех матчей, результаты и турнирная таблица. На днях автор хет-трика в ворота "Шахтера" заразился коронавирусом.
Суббота, 21 ноября
16:30 "Боруссия" М – "Аугсбург"
16:30 "Шальке" – "Вольфсбург"
16:30 "Хоффенхайм" – "Штутгарт"
16:30 "Бавария" – "Вердер"
16:30 "Арминия" – "Байер"
19:30 "Айнтрахт" – "Лейпциг"
Букмекеры: 3.75 – 4.00 – 1.95
21:30 "Герта"- "Боруссия" Д
Букмекеры: 5.60 – 4.80 – 1.55
Воскресенье, 22 ноября
16:30 "Фрайбург" – "Майнц"
Букмекеры: 2.10 – 3.65 – 3.50
19:00 "Кельн" – "Унион"
Букмекеры: 2.70 – 3.35 – 2.70
Турнирная таблица
Вчера стало известно, что соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов теряет лидера перед матчем с "горняками".
Смотрите, как сборная Испании разгромила Германию во вторник:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк