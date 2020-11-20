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Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов теряет лидера перед матчем с "горняками"

20 ноября, 10:34

Елена Павлова Елена Павлова

Йонас Хофманн сможет вернуться только в следующем году

Полузащитник "Боруссии" из Менхенгладбаха Йонас Хофманн не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Германии и Лиги чемпионов. О потере одного из своих ключевых игроков до конца года рассказал главный тренер немецкого клуба Марко Розе. Ранее мы сообщали, что автор хет-трика в ворота "Шахтера" заразился коронавирусом.

"Нам не хватает Йонаса с его сильной формой. Сейчас у него все хорошо, но, конечно, он разочарован. Думаю, что он снова вернется на футбольное поле в новом году", – цитирует Розе официальный сайт "Боруссии" М.

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Йонас Хофманн

Йонас Хофманн / Фото: Reuters

Отметим, что Хофманн получил травму в расположении сборной Германии во время товарищеского матча против Чехии. Из-за этого он пропустил последние поединки бундестима в Лиге наций. Без него немцы переиграли сборную Украины со счетом 3:1, но затем Испания разбила Германию 6:0 и вышла в плей-офф.

Также напомним, что "Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером". Напомним, донецкая команда проведет поединок в Германии 25 ноября. После трех туров Лиги чемпионов в квартете В "Шахтер" занимает второе место, опережая по личным встречам "Реал" и уступая один пункт лидеру группы "Боруссии".

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Сморите, как "Шахтер" и "Боруссия" М играли в Киеве

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травма Лига чемпионов Шахтер Донецк чемпионат Германии Боруссия Менхенгладбах Йонас Хофманн
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