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Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"

10 марта, 10:42

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Даша Савина поделилась согревающей красотой

Зимняя погода еще окончательно не покинула Украину, но, глядя на свежие фото Даши Савиной, можно уверенно заявить: "Весна пришла!"

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Соблазнительная невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины согрела своих фолловеров теплыми снимками в откровенном мини-платье, сделанными на балконе в Киеве.

На них блондинка Даша Савина просто ослепительна!

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"Самая шикарная, моя любовь", – такой комментарий под этими фото оставил возлюбленный Даши Савиной Валерий Бондарь, добавив огненное эмодзи

"Признаюсь честно, я безумно соскучилась по съемкам. Весна на дворе, вдохновение пришло, идеи появились, осталось найти время и сделать", – обещает новые фотосессии у себя в Instagram модель и журналистка Даша Савина

Даша Савина и Валерий Бондарь

Даша Савина и Валерий Бондарь / Фото: Instagram

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WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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