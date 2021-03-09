Українська
$ 27,71
33,08
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Велосипедистка взорвала интернет необычным, но очень эротическим фото

9 марта, 21:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Оригинальная фотосессия Люсии Яворчековой

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взбудоражила Instagram очередным эротическим фото. Девушка запостила на своей странице всего лишь свою тень, но привела подписчиков в экстаз. За несколько часов снимок собрал более 80 тысяч лайков.

Похоже, девушка фотографировалась полностью голой с бокалом вина в руке. Остальное додумывайте сами.

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. На данный момент на ее страницу подписано 2 миллиона человек.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мира
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мираДругие
Вот это
Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голойДругие
"Пришло время покончить с США. Я аплодирую террористам": огненные цитаты лучшего шахматиста мираДругие
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
"Золотая девочка России" после анорексии родила дочь с "глазами, как у Бемби"Другие
Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без него
Тело богини и побитые ноги: самая красивая пловчиха мира любит фото в белье и без негоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять