Опять в село! Селезнев заменит Милевского в Минае

Бывший форвард Колоса намерен продолжить карьеру в закарпатском клубе, который займет место Олимпика в УПЛ – Селезневу осталось 8 голов до звания лучшего бомбардира чемпионата

Селезнев и Милевский / Фото: Instagram

Евгений Селезнев по прозвищу Царь в шаге от возвращения в украинскую Премьер-лигу. 35-летний форвард прибыл в расположение клуба Минай из одноименного села на Закарпатье – стороны ведут переговоры о заключении контракта.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Отметим, что Минай, вылетевший было в Первую лигу, все же останется в УПЛ. Клуб из Закарпатья заменит там донецкий Олимпик, который снялся с Премьер-лиги из-за финансовых проблем.

Интересно, что в прошлом сезоне цвета Миная безуспешно защищал другой известный форвард Артем Милевский, который не забил за этот клуб ни одного мяча и теперь, в свои 36, может завершить футбольную карьеру и стать новым Холостяком.

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Селезнев же вешать бутсы на гвоздь не намерен до тех пор, пока не станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Сейчас в активе Евгения – 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы обойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча.

Напомним, что в начале года Селезнева выгнали из другого сельского клуба – Колоса из Ковалевки, как сообщалось, за нарушение режима. При этом в числе тех, с кем выпивал Евгений, назывался и Милевский.