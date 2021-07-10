Колдун рассказал, когда родился Милевский. Они учились в одном классе

Участник "Евровидения" Дмитрий Колдун считает, что Артем Милевский родился в 1985 году, а не в 1983-м, как утверждает футбольный агент

Колдун учился с Милевским в одном классе

Известный белорусский певец, участник "Евровидения" Дмитрий Колдун дал комментарий по поводу возраста футболиста Артема Милевского. Ранее агент Деннис Лахтер обвинил Артема в том, что его возраст переписали. И на самом деле футболист родился в 1983 году, а не в 1985-м, как значится в его документах.

Колдун учился с Милевским с шестого по девятый класс и поделился своим видением ситуации.

"Честно, не помню, какого он года рождения, нигде не записано. Но я пошел в школу в 6 лет. Если он 1983 года, то он пошел в школу в 8 лет? По-моему, Артем все же 1985 года. Не помню каких-то дисциплинарных происшествий с ним. Да, парень был здоровый, с явными спортивными способностями. Но каких-то тем с хулиганством не было", – цитирует Колдуна Евроспорт.

Напомним, что последним клубом Артема Милевского был закарпатский Минай. Сейчас он в статусе свободного агента.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева в Минске тусила с Милевским, фанаты требовали интимных подробностей.

Смотрите выступление Дмитрия Колдуна на "Евровидении":