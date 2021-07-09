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Милевский подделал свой возраст! Сенсационное признание агента

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
9 июля, 16:34
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Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский на самом деле на два года старше, чем у него записано в паспорте
Агент назвал истинный возраст Милевского
Агент назвал истинный возраст Милевского

Известный футбольный агент Деннис Лахтер рассказал, что не стоит верить цифрам в паспорте бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского. На самом деле, он на два года старше.

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"Милевский – моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля – "кошеный", на два года "мазаный", он 1983 года рождения (по паспорту Артем родился 12.01.1985 – ред.).

Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения.

У Милевского было реальное предложение от Порту, это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел Порту, но тогда уехать было невозможно – с ним продлили контракт, через год он реально заиграл. Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиеву, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш", – цитирует Лахтера Евроспорт.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева в Минске тусила с Милевским, фанаты требовали интимных подробностей.

Напомним, что последним клубом Артема Милевского был Минай. Сейчас он в статусе свободного агента.

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