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А Меладзе знает? Вера Брежнева в Минске тусит с Милевским, фанаты требуют интимных подробностей

Александр Трикиша, Андрей Трофимов
29 мая, 06:48
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Известный футболист похвастался своей встречей с популярной певицей в Минске и породил новую волну слухов. Болельщики хотят знать, были ли у него связи с исполнительницей
Артем Милевский проводит отпуск в Минске
Артем Милевский проводит отпуск в Минске / Фото: Instagram

Бывший футболист Миная и сборной Украины Артем Милевский отлично проводит отпуск в Минске. Футболист похвастался в своем Instagram общим снимком с известной певицей Верой Брежневой.

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"Люди, любите друг друга. Минск, я и Верон. Песни, на которых я вырос, будучи в Киеве", – написал под фото футболист.

В комментариях подписчики футболиста спрашивают, как он собирается возвращаться в Украину, учитывая запрет на авиаперевозки.

А других интересует вопрос, было ли у него что-то с Брежневой, намекая на давнюю историю с Тиной Канделаки. Напомним, некоторое время назад Милевский признался, что у него был секс с Тиной Канделаки, а затащить в постель Дашу Астафьеву ему помешал лучший друг Александр Алиев.

Позже российская телеведущая Канделаки не стала скрывать интим с футболистом и с сарказмом отреагировала на слова Мили: "Ну на здоровье".

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