"Он уходит слишком рано": Роналду прощается с Диего Марадоной

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram отреагировал на смерть легендарного аргентинца Диего Марадоны. Марадона умер в среду утром от остановки сердца.

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"Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет после себя безграничное наследство и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, Ас. Тебя никогда не забудут", – написал Роналду.

В начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную геметому. Марадона успешно перенес операции по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако утром 25 ноября Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре.

Видео: Сегодня

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