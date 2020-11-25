В Аргентине ввели трехдневный траур после смерти Диего Марадоны

Неожиданная смерть легенды футбола аргентинца Диего Марадоны шокировала весь мир. Узнав о трагической новости, Президент Аргентины Альберто Фернандес издал указ о трехдневном национальном трауре. А в Неаполе, где Марадона провел свои лучшие годы в карьере, защищая цвета "Наполи", закрывают школы, сообщает mirror.co.uk.

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30 октября Диего Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную геметому. Марадона успешно перенес операции по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы. Все это время под госпиталем дежурили фанаты аргентинца. Однако в среду утром Марадона скончался после остановки сердца в своем доме в Тигре.

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За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

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