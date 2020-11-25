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Почему мир будет плакать по Марадоне. Каким был скандальный гений футбола

25 ноября, 19:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Диего Армандо родился в бедном районе, стал звездой футбола и наркоманом, умер на родине

Сегодня весь мир потрясло известие о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Бывший футболист и тренер только недавно отметил 60-летие, но не смог преодолеть проблемы со здоровьем. Как игрок на поле он был настоящим гением, однако его характер и моральные ценности оставляли желать лучшего.

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Простой паренек из семьи аргентинского рабочего и домохозяйки был пятым ребенком в семье, но первым мальчиком. В детстве увлекся футболом, днями гоняя мяч во дворе. Его талант и неимоверную технику быстро заметили – и в неполные 16 лет он уже играл в чемпионате страны за "Аргентинос Хуниорс". Причем его возраст сначала старательно скрывали, так как он был ниже допустимого. Вскоре Диего блистал в "Боке Хуниорс" – лучшей команде Аргентины.

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В 1982 году его переход в "Барселону" за 8 млн долларов стал самым крупным трансфером мирового футбола на тот момент. В Каталонии он пробыл всего два года, после чего уехал в итальянский "Наполи", где и стал той звездой, о которой все помнят. С Диего клуб стал чемпионом Италии, а сборная Аргентины в 1990 году – чемпионом мира, в 1986-м – серебряным призером. Его гол "Рукой Бога" в ворота сборной Англии стал его визитной карточкой. Хотя в том же матче он забил шедевральный мяч после сольного прохода через полполя. Смотрите лучшие голы и трюки Марадоны.

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В Италии Диего пристрастился к наркотикам, откуда пошли злые шутки о том, что он "вынюхал всю боковую линию". С этой пагубной зависимостью аргентинский гений с разным успехом боролся долгие годы, одновременно блистая на поле. Доигрывал он в испанской "Севилье" и аргентинских клубах, где сам для себя решал, когда принимать участие в тренировках.

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По сути, его карьера закончилась в 33 года. Но и этого хватило, чтобы его объявили лучшим или одним из лучших футболистов планеты по разным авторитетным рейтингам и лучшим спортсменом Аргентины ХХ века. В частности, болельщики назвали его лучшим в прошлом веке своими голосами на сайте ФИФА, France Football и World Soccer поставили на второе место. В качестве идола его назначили главным тренером сборной, с которой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2010.

Ранее Марадона заговорил о вакцине от коронавируса.

При этом по жизни Диего был настоящим скандалистом. Ссорился с одноклубниками, женщинами, стрелял в журналистов, получал сроки за наркотики. А сколько у него детей, по его словам, он и сам не знает, поскольку часто крутил романы – несмотря на 25 лет в браке с Клаудией Вильяфаньей. После этого у него было еще несколько романов.

В 2018 году принял неожиданное предложение белорусского клуба "Динамо" (Брест), где стал главой правления. Однако в реальности исполнял роль свадебного генерала. Хотя с чемпионством Артема Милевского и Ко в прошлом году поздравил.

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Последние годы пытался работать тренером, но без особого успеха. При этом испытывал постоянные проблемы со здоровьем, из-за чего и умер 25 ноября. Смотрите сюжет об операции на мозге Марадоны:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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