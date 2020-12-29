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Никаких суеверий! Динамовец показал личико своего новорожденного сына

29 декабря, 08:07

Олег Люлька Олег Люлька

Уругвайцу Карлосу де Пене, ставшему отцом, на испанском языке прислал поздравления его "брат" Денис Попов

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена и его супруга Эли прямо из роддома поделились фотографиями своего маленького чуда. Напомним, накануне у уругвайского динамовца на родине родился сын. Мальчика назвали Хуан Крус.

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Футболист и его возлюбленная не верят в суеверия, согласно которым лицо новорожденного нельзя показывать чужим людям.

"Знакомьтесь, это Хуан Крус", – написала у себя в Instagram жена 28-летнего динамовского вингера

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Отметим, что сразу после рождения Карлос де Пена одел сыночка в форму своего бывшего клуба – уругвайского "Насьоналя".

"Muchas felicidades, Carlitoooo", – пожелал счастья новорожденному сыну Карлоса де Пены в соцсетях партнер уругвайца по "Динамо" Денис Попов. Кстати, де Пена называет Попова не иначе как "братом"

"Поздравленияяяяя!" – написала также Карлосу в Instagram украинская теннисистка Ольга Янчук

Интересно, что сама Ольга Янчук месяц назад стала мамой, родив люксембургскому легионеру "Динамо" Жерсону Родригесу сына – Жерсона Джуниора.

Добавим, что Карлос де Пена и его подруга Эли женились летом 2019 года. У них было невероятно трогательное венчание.

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Карлос де Пена, свадьба Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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