Травмированный футболист "Динамо" упрекнул Шевченко в неудачной шутке

Тымчику, отдыхающему в Буковеле, не понравилась "подколка" на тему покорения вершины с прооперированной ногой

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который на старте сезона был основным игроком команды Мирчи Луческу, но затем из-за травмы бедра выбыл из строя до нового года, проводит отпуск в Буковеле со своей невестой – эффектной блондинкой Кариной Подолян.

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Накануне Тымчик опубликовал в Instagram фото с вершины одной из горнолыжных трас Буковеля, где присел на снег со своей возлюбленной. Обсуждение этого снимка в комментариях показало, что восстановление после операции – довольно чувствительная тема для динамовца.

- Братан, на фуникулере поднимался или в горочку протрусил? – с юмором поинтересовался у Александра Тымчика его бывший партнер по "Заре" Никита Шевченко.

- А ты все пытаешься шутить, – отреагировал Тымчик.

- Ну а что делать?)

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- Та надо менять уже что-то, а то все одно и то же.

- Прости, – на извинениях Шевченко разговор закончился.

Смотрите, как Тымчик принимает водные процедуры в Буковеле

Тымчик. Отдых в Буковеле Видео: Instagram

А это Тымчик со своей возлюбленной Кариной

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Напомним, несмотря на травму футболиста, "Динамо" продлило контракт с Тымчиком до 2025 года.

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