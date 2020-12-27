Травмированный футболист "Динамо" упрекнул Шевченко в неудачной шутке

Защитник "Динамо" Александр Тымчик, который на старте сезона был основным игроком команды Мирчи Луческу, но затем из-за травмы бедра выбыл из строя до нового года, проводит отпуск в Буковеле со своей невестой – эффектной блондинкой Кариной Подолян.
Накануне Тымчик опубликовал в Instagram фото с вершины одной из горнолыжных трас Буковеля, где присел на снег со своей возлюбленной. Обсуждение этого снимка в комментариях показало, что восстановление после операции – довольно чувствительная тема для динамовца.
- Братан, на фуникулере поднимался или в горочку протрусил? – с юмором поинтересовался у Александра Тымчика его бывший партнер по "Заре" Никита Шевченко.
- А ты все пытаешься шутить, – отреагировал Тымчик.
- Ну а что делать?)
- Та надо менять уже что-то, а то все одно и то же.
- Прости, – на извинениях Шевченко разговор закончился.
Смотрите, как Тымчик принимает водные процедуры в Буковеле
А это Тымчик со своей возлюбленной Кариной
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Напомним, несмотря на травму футболиста, "Динамо" продлило контракт с Тымчиком до 2025 года.
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