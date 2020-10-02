Неймар вернулся после дисквалификации и сразу сделал дубль. "ПСЖ" разгромил "Анже"

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Анже" со счетом 6:1 в матче шестого тура чемпионата Франции. Бразильский нападающий Неймар отбыл двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче против "Марселя", хотя мы писали, что Неймару грозит рекордная дисквалификация за то, что назвал японца китайцем, и сразу же после возвращения на поле забил два мяча.

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"ПСЖ" – "Анже" – 6:1

Голы: Флоренци (7), Неймар (36, 47), Дракслер (57), Гуйе (71), Мбаппе (84) – Траоре (52)

"ПСЖ": Навас, Флоренци (Дагба, 72), Баккер, Маркиньос, Кимпембе (Диалло, 72), Дракслер (Гуйе, 64), Верратти (Сарабия, 82), Паредес (Эррера, 64), Неймар, Икарди, Мбаппе.

"Анже": Бернардони, Бамба (Манко, 77), Траоре, Аит-Нури (Чо, 82), Эбосс, Фюльжени, Капель (Мангани, 77), Тиуб (Кабо, 68), Кулибали, Павлович, Баокен (Дьони, 68).

Предупреждения: Баокен (30), Кимпембе (33), Кабо (73).

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Ранее мы писали, что Неймар – главный уклонист от налогов в Испании. Сумму задолженности он зарабатывает за три месяца. Бразильский футболист выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

Смотрите, как "ПСЖ" с Неймаром в составе проиграл в финале Лиги чемпионов:

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