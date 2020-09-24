Самый дорогой футболист мира может подешеветь в четыре раза. Все дело в его контракте

Сразу несколько зарубежных источников написали, что лидер "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может существенно подешеветь к следующему лету, если парижанам не удастся продлить с ним контракт. 21-летний футболист оценивается не менее, чем в 400 миллионов евро, но у него осталось всего два года контракта с "ПСЖ" и продлевать его он не намерен, о чем уже сообщил руководству.

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В связи с этим, по информации AS, "ПСЖ" через сезон может отпустить Мбаппе за 120-150 миллионов евро, а по информации L'Equipe, сумма отступных и вовсе составит 100 миллионов евро. Правда, эта сума может вырасти на 40 млн евро, если француз продлит контракт на один год.

Тем не менее, кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал значительное экономическое влияние на европейских грандов, а президент "Реала" Флорентино Перес дал понять, что в ближайшее время чемпион Испании не собирается делать каких-либо крупных покупок.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп также ранее заявлял, что привезти победителя чемпионата мира на "Энфилд" будет практически невозможно с финансовой точки зрения. Другими претендентами на игрока являются "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

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Смотрите, как Килиан Мбаппе забивал в недавнем матче Лиги наций:

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