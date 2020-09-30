Неймар – главный уклонист от налогов в Испании. Сумму задолженности он зарабатывает за три месяца

Бразильский нападающий Неймар задолжал испанской налоговой круглую сумму. Форвард французского "Пари Сен-Жермен" возглавляет список главных неплательщиков налогов в Испании. ABC.es сообщает со ссылкой на Министерство экономики и финансов страны, что сумма долга составляет 34,6 миллиона евро на 31 декабря 2019 года.
Отметим, что Неймар выступал в составе "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Задолженность накопилась именно за этот период.
Некоторое время назад за уклонение от уплаты налогов в Испании были осуждены Криштиану Роналду и Лионель Месси. Футболисты выплатили крупные суммы штрафов и отделались условными сроками.
Интересно, что суму задолженности 34,6 млн евро Неймар зарабатывает примерно за три месяца, ведь ранее мы писали, что бразилец за год заработал 112 млн евро.
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