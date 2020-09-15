Только Месси и Роналду заработали больше 100 млн за год. Но аргентинец все равно круче

Аргентинец опережает португальца всего на девять миллионов

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в 2020 году. Список возглавил нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. 33-летний аргентинский форвард заработал за год 126 миллионов долларов. 92 миллиона из этой суммы составляет зарплата игрока, еще 34 млн он заработал на рекламе.

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Следом за ним расположился нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. 35-летний португалец за год заработал 117 миллионов долларов, при этом, 70 млн составляет оклад в клубе и 47 млн – поступления от рекламных контрактов.

У остальных игроков из ТОП-10 рейтинга годовой оклад не переваливает за сотню миллионов долларов. Отметим, что в десятку самых высокооплачиваемых футболистов входит один вратарь – это страж ворот "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира:

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1. Лионель Месси ("Барселона") – 126 млн долларов

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 117 млн

3. Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 96 млн

4. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – 42 млн

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 37 млн

6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34 млн

7. Антуан Гризманн ("Барселона") – 33 млн

8. Гарет Бэйл ("Реал") – 29 млн

9. Роберт Левандовски ("Бавария") – 28 млн

10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") – 27 млн

Ранее мы писали, что Месси оскорбил соперника в первом матче сезона. Аргентинский футболист остался недовольным тем, как против него играли соперники.

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