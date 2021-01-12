Неймар уже собирает чемоданы: во Франции хотят урезать зарплаты футболистам

Звезды чемпионата Франции могут потерять до 30 процентов своего оклада

Французские футбольные клубы начали переговоры с профсоюзом игроков, чтобы договориться о снижении зарплаты футболистам Лиги 1 из-за экономических последствий пандемии и потерей контракта с телетранслятором, сообщает Mundo Deportivo.

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Отсутствие зрителей, сокращение рекламодателей и, наконец, потеря денег от трансляций после ухода Mediapro сказались на финансах французских клубов. Некоторые команды оказались на грани банкротства, поэтому единственным способом спасения является сокращения зарплат игроков на 30%.

В сезоне 2018/2019 расходы команд на зарплаты игрокам составили 780 миллионов евро. А потери по итогам прошлого сезона, который был прерван после введения карантина, оценили в 800 миллионов евро. "Без резкого сокращения заработной платы текущая модель не выдержит испытания", – признался Президент Национальной дирекции управленческого контроля клубов Франции Жан-Марк Микелер.

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Такие слухи явно не поднимут настроение звездам чемпионата Франции. Например, Неймар зарабатывает около 37 миллионов евро в год, а другой лидер "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получает 18 миллионов евро ежегодно.

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