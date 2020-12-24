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"ПСЖ" определился с новым главным тренером

24 декабря, 15:40

Олег Люлька Олег Люлька

Немца Томаса Тухеля, с которым расстались парижане, должен заменить аргентинец Маурисио Почеттино

Стал известен наиболее вероятный преемник Томаса Тухеля на посту главного тренера "Пари Сен-Жермен". По данным французских медиа, тренировать Неймара и Мбаппе будет аргентинец Маурисио Почеттино. Напомним, "ПСЖ" уволил Тухеля за полгода до истечения контракта после вчерашней победы над "Страсбуром" 4:0.

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В качестве нового коуча "ПСЖ" Почеттино называют RMC Sport и L’Equipe.

Напомним, 48-летний Маурисио Почеттино пребывает без работы после увольнения из "Тоттенхэма" осенью 2019 года. Под его руководством "шпоры" сенсационно дошли до финала Лиги чемпионов-2019, где проиграли "Ливерпулю" 0:2.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино / Фото: Getty Images

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Томас Тухель. Фото: REUTERS/David Ramos

Томас Тухель. Фото: REUTERS/David Ramos

Интересно, что до финала Лиги чемпионов, но уже в 2020 году, "ПСЖ" довел Томас Тухель, который сейчас покидает французский клуб.

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Двумя другими кандидатами на роль нового главного тренера парижан называли экс-наставника "Ювентуса" итальянца Массимилиано Аллегри и бывшего полузащитника "ПСЖ" Тьяго Мотту, который в декабре 2019 года был уволен с должности коуча "Дженоа".

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Добавим, что в нынешнем сезоне "ПСЖ" занимает третье место в национальном первенстве Франции с отставанием в очко от лидирующего "Лиона". А в 1/8 финала Лиги чемпионов парижан ждет противостояние с "Барселоной".

Смотрите, как "ПСЖ" разгромил "Истанбул" в последнем матче в ЛЧ при Тухеле

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тренер чемпионат Франции ПСЖ Маурисио Почеттино Томас Тухель
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