Как 7 футбольных полей! Смелый проект французского гранда, замахнувшегося на солнце

Французский футбольный клуб "Лион" больше не хочет платить немалые деньги за чужое электричество и решил производить свое. Руководство "Олимпика" объявило о планах по установке солнечных панелей в комплексе сооружений рядом со своим домашним стадионом. Ранее мы писали, что звездный игрок "Лиона" пообедал с жирафом.

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Всего планируется установить панели на площади порядка 50 тысяч квадратных метров, что соответствует размерам семи футбольных полей. Панели смогут перерабатывать энергию солнца в электричество, достаточное для годового обеспечения 2500 домов. К тому же это экологический проект.

Стадион "Лиона"/Фото ol.fr

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Панели будут установлены на парковках и зданиях комплекса. А также на будущем теннисном комплексе, которым занимаются Джо-Вилфрид Цонга и Тьерри Асьон.

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