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"Я вернулся!" "ПСЖ" объявил тренером знаменитого аргентинца

2 января, 18:16

Олег Люлька Олег Люлька

Вести Неймара и Мбаппе к новым победам будет Почеттино, ранее добравшийся до финала ЛЧ с "Тоттенхэмом"

"Пари Сен-Жермен" официально объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний аргентинский специалист, в свое время игравший за "ПСЖ", подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.

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Об этом сообщает официальный сайт парижан.

"Очень счастлив, для меня большая честь стать новым тренером "Пари Сен-Жермен". Благодарю руководителей клуба за оказанное доверие. Вы знаете, "ПСЖ" всегда занимал в моем сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания о нем, особенно об уникальной атмосфере "Парк де Пренс". Я вернулся с большим желанием поработать с некоторыми из самых талантливых игроков в мире. У этой команды фантастический потенциал, мы с тренерским штабом будем делать все, чтобы добиться результатов во всех соревнованиях. Сделаем все возможное, чтобы дать нашей команде тот атакующий стиль игры, который всегда любили парижские болельщики", – заявил после подписания контракта с "ПСЖ" Маурисио Почеттино

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На посту главного тренера "ПСЖ" аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года. Ранее Почеттино возглавлял лондонский "Тоттенхэм Хотспур", откуда ушел осенью 2019 года. Под его руководством "шпоры" сенсационно дошли до финала Лиги чемпионов-2019, где проиграли "Ливерпулю" 0:2.

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тренер чемпионат Франции ПСЖ Маурисио Почеттино
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