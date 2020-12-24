Миллионы за полгода: зачем "ПСЖ" платит Тухелю солидные отступные

Сегодня один из европейских грандов расстался со своим наставником: "ПСЖ" уволил тренера, с которым чуть не выиграл Лигу чемпионов. 47-летний Томас Тухель покидает Париж чуть более, чем за полгода до окончания своего двухлетнего контракта.

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Решение руководства клуба выглядит удивительным, ведь команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и всего на одно очко отстает от "Лиона" в чемпионате Франции. Кажется, что боссы просто ждали осечек от немецкого специалиста, а не дождавшись, отправили в отставку после разгромной победы. Французские СМИ пишут, что причиной увольнения стали непростые отношения, которые у Тухеля сложились со спортивным директором Леонардо. Бразилец не раз высказывал свое недовольство тренером, а тот, в свою очередь, жаловался, что ему приходится быть политиком.

Позже стало известно, что "ПСЖ" определился с новым главным тренером. На смену Томасу придет, скорее всего, аргентинец Маурисио Почеттино, но при этом клубу придется заплатить немецкому наставнику солидную компенсацию. Издание Le Parisien пишет, что весь штаб получит 7 миллионов евро, и львиная часть этой суммы причитается именно Тухелю. Хватит на шикарный отдых, да и без работы вряд ли такой специалист пробудет долго. Тем более, с игроками ему удавалось наладить хороший контакт.

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