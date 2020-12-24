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"ПСЖ" уволил тренера, с которым чуть не выиграл ЛЧ

24 декабря, 13:59

Олег Люлька Олег Люлька

Об отставке боссы парижского клуба сообщили Томасу Тухелю после победы над "Страсбуром"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель отправлен в отставку со своего поста. Как сообщает L’Equipe, французский клуб принял решение расстаться с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта.

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Об увольнении руководство "ПСЖ" уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со "Страсбуром" (4:0).

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что 47-летний немец доработает в клубе до конца сезона.

Томас Тухель
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Томас Тухель / Фото: Reuters

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Напомним, Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли национальный Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов, где проиграла "Баварии" – 0:1.

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В нынешнем сезоне "ПСЖ" занимает третье место в национальном первенстве с отставанием в очко от лидирующего "Лиона". А в 1/8 финала Лиги чемпионов парижан ждет противостояние с "Барселоной".

Смотрите, как "ПСЖ" с Тухелем проиграл финал ЛЧ "Баварии"

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отставка тренер чемпионат Франции ПСЖ Томас Тухель
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