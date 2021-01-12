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Неймар вже збирає валізи: у Франції хочуть урізати зарплати футболістам

12 січня, 23:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зірки чемпіонату Франції можуть втратити до 30 відсотків свого окладу

Французькі футбольні клуби почали переговори з профспілкою гравців, щоб домовитися про зниження зарплати футболістам Ліги 1 через економічні наслідки пандемії і втратою контракту з телетранслятором, повідомляє Mundo Deportivo.

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Відсутність глядачів, скорочення рекламодавців і, врешті, втрата грошей від трансляцій після відходу Mediapro позначилися на фінансах французьких клубів. Деякі команди опинилися на межі банкрутства, тому єдиним способом порятунку є скорочення зарплат гравців на 30%.

У сезоні 2018/2019 витрати команд на зарплати гравцям склали 780 мільйонів євро. А втрати за підсумками минулого сезону, який був перерваний після введення карантину, оцінили в 800 мільйонів євро. "Без різкого скорочення заробітної плати поточна модель не витримає випробування", – зізнався Президент Національної дирекції управлінського контролю клубів Франції Жан-Марк Мікелер.

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Такі чутки явно не піднімуть настрій зіркам чемпіонату Франції. Наприклад, Неймар заробляє близько 37 мільйонів євро в рік, а інший лідер "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе отримує 18 мільйонів євро щорічно.

Дивіться, як "ПСЖ" громив суперників в Лізі чемпіонів:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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зарплати чемпіонат Франції Неймар

Джерело: Сегодня|Спорт

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