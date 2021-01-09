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Як 7 футбольних полів! Сміливий проєкт французького гранда, який замахнувся на сонце

9 січня, 16:29

Олена Павлова Олена Павлова

Батареї "Ліона" будуть виробляти свою електрику

Французький футбольний клуб "Ліон" більше не хоче платити чималі гроші за чужу електрику і вирішив виробляти свою. Керівництво "Олімпіка" оголосило про плани з установки сонячних панелей в комплексі споруд поряд зі своїм домашнім стадіоном. Раніше ми писали, що зоряний гравець "Ліона" пообідав з жирафом.

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Всього планується встановити панелі на площі близько 50 тисяч квадратних метрів, що відповідає розмірам семи футбольних полів. Панелі зможуть переробляти енергію сонця в електрику, достатню для річного забезпечення 2500 будинків. До того ж це екологічний проєкт.

Стадіон "Ліона"/Фото ol.fr

Стадіон "Ліона"/Фото ol.fr

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Панелі будуть встановлені на парковках і будівлях комплексу. А також на майбутньому тенісному комплексі, яким займаються Джо-Вілфрід Цонга і Тьєррі Асьон.

Дивіться, як "Ліон" програв "Баварії"

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