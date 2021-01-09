Двійник Неймара підриває інтернет: у нього в друзях фейковий Ібрагімович і навіть Пеле

У копії Неймара життя навіть цікавіше, ніж у оригіналу

Популярність нападника "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймара не залишає байдужими його фанатів. Один з прихильників форварда вирішив отримати шматочок уваги і... перетворився в двійника Неймара!

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Ейгон Олівер підписаний в Instagram як офіційної двійник знаменитого бразильця. У нього на сторінці навіть є спільне фото з Неймаром. І, треба сказати, вони схожі як дві краплі води! Вгадайте, де Неймар, а де його двійник?

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Нещодавно ми писали, що Неймар організував п'ятиденний вечірку на 500 людей. На думку його двійника, тусовка виглядала приблизно так:

Але на цьому Егон не зупинився. Він зібрав цілу групу друзів-двійників знаменитостей зі світу футболу. Це фейковий Зланат Ібрагімович, Роналдіньо, Марсело і навіть Пеле. Вони разом фотографуються для соцмереж, знімають кумедні ролики, де висміюють особливості своїх прототипів, і навіть відвідують різні шоу на місцевому ТБ.

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Дивіться, як Неймар забивав у ворота "МЮ" в Лізі чемпіонів:

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