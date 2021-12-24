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"На меня выходили со сборной Украины". Ребров верит, что возглавит национальную команду

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 декабря, 13:48
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Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров назвал причину, почему он не принял руководство "желто-синей" дружины после отставки Андрея Шевченко
Сергей Ребров счастлив в Аль-Айне, но мечтает о сборной Украины
Сергей Ребров счастлив в Аль-Айне, но мечтает о сборной Украины / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Украинский наставник готов был возглавить сборную Украины, но из-за жесткой позиции руководства эмиратского клуба не смог осуществить свою мечту.

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"Выходили на меня со сборной Украины, но у меня уже есть контракт. Я готов работать со сборной Украины.

Но я сказал тогда: "Вы решите ситуацию с клубом, и я готов".

Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт.

Александр Петраков и Сергей Ребров
Александр Петраков и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал со сборной.

Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в Аль-Айне", – сказал Ребров в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Добавим, что пока Ребров не продлил контракт с Аль-Айном, который будет действовать до лета 2022 года. У 47-летнего специалиста недавно было 5-6 хороших предложений, но на данный момент он ни с кем не ведет переговоры.

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Отметим, что после десяти сыгранных матчей Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ с отрывом от ближайшего преследователя в четыре балла.

Следующий матч команда Реброва проведет 25 декабря против команды Аль-Наср.

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