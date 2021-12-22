Сочувствую: Ребров обратился к Шевченко

Сергей Ребров не завидует бывшему партнеру по Динамо, учитывая уровень игроков возглавляемой Шевой Дженоа

Андрей Шевченко и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко взял всего два очка в семи матчах в Серии А у руля Дженоа и на новогодние каникулы ушел, находясь в зоне вылета чемпионата Италии.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Экс-партнер Андрея по нападению киевского Динамо Сергей Ребров, возглавляющий ныне Аль-Айн из ОАЭ, считает, что в этой ситуации Шеве остается только посочувствовать.

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

"Я посмотрел пару матчей Дженоа – посочувствовал Андрею Николаевичу. Очень сложный период для него. Пожелал ему удачи, понимаю, что сейчас ему очень непросто", – приводит слова Реброва канал Бомбардир.

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"Сейчас Шевченко играет в Италии против лидеров, очень тяжело наладить какую-то модель игры. Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем".

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДЖЕНОА

"Качества игроков", – сказал Ребров.

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Ранее Шевченко раскрыл неожиданное оружие, накануне подарившее ему ничью с Аталантой. Как признал наставник Дженоа, в пользу его команды сыграло качество газона.