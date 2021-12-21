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Шевченко поставил подножку Малиновскому: Дженоа берет второе очко для украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
21 декабря, 23:45
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Дженоа Андрея Шевченко разжился вторым очком под руководством украинского тренера. Аутсайдер Серии А сделал подножку Аталанте Руслана Малиновского
Дженоа сыграл вничью с Аталантой
Дженоа сыграл вничью с Аталантой / Фото: REUTERS

Матч 19-го тура чемпионата Италии между Дженоа и Аталантой завершился нулевой ничьей. Мы проводили онлайн матча Дженоа – Аталанта с подробным описанием матча.

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский появился на поле с первых минут, а на 65-й минуте был заменен на Иличича.

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Несмотря на заработанное очко, игра Дженоа снова не порадовала своих болельщиков. За весь матч команда Шевченко нанесла лишь один удар! Да и тот оказался неточным. К слову, у Аталанаты 16 ударов за матч, но лишь три – в створ ворот.

Впрочем, даже такому результату фанаты должны радоваться, ведь их любимая команда выстояла против четвертой команды текущего чемпионата Италии.

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Впереди у Дженоа и Андрея Шевченко пауза до 6 января. Будет время передохнуть и поправить свою игру. Возможно, в поединке против Сассуоло мы увидим совсем другую команду.

Напомним, ранее тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе Дженоа – в этих поединках были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

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