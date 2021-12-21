Дженоа – Аталанта: онлайн матча Шевы против Малиновского

Следите за трансляцией украинского дерби в 19-м туре чемпионата Италии – Дженоа, возглавляемая Андреем Шевченко, против Аталанты, за которую забивает Руслан Малиновский

Андрей Шевченко не один год был тренером Руслана Малиновского в сборной Украины. Во вторник, 21 декабря, они уже по разные стороны баррикад. В 21:45 их клубы Дженоа и Аталанта играют в Серии А. Для обоих команд это последний матч с году.

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Напомним, тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе Дженоа – в этих поединках были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

ШЕВА В ДЖЕНОА

21 ноября Дженоа – Рома – 0:2 (Серия А)

Дженоа – Рома – (Серия А) 28 ноября Удинезе – Дженоа – 0:0 (Серия А)

Удинезе – Дженоа – (Серия А) 1 декабря Дженоа – Милан – 0:3 (Серия А)

Дженоа – Милан – (Серия А) 5 декабря Ювентус – Дженоа – 2:0 (Серия А)

Ювентус – Дженоа – (Серия А) 10 декабря Дженоа – Сампдория – 1:3 (Серия А)

Дженоа – Сампдория – (Серия А) 14 декабря Дженоа – Салернитана – 1:0 (1/16 Кубка Италии)

Дженоа – Салернитана – (1/16 Кубка Италии) 17 декабря Лацио – Дженоа – 3:1 (Серия А)

Лацио – Дженоа – (Серия А) 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

За 20 туров до финиша Дженоа пребывает в зоне вылета Серии А – на третьем месте с конца, тогда как Аталанта занимает четвертую строчку вверху турнирной таблицы, находясь в зоне Лиги чемпионов.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко, главный тренер Дженоа:

"У нас боевой настрой. Мы играем против одной из сильнейших команд, которая в последние годы показывает очень хорошие результаты. Этот клуб преуспевает и крепок. Кроме того, мы будем играть против отличного тренера".

"Положение в турнирной таблице на данный момент для нас не критическое. Мы еще в игре. После перерыва начнется второй круг, и мы должны быть к нему готовы. Но и этот год нужно завершить, сделав все, что в наших силах".

"Наша задача – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов, и мы должны, прежде всего, хорошо играть против наших прямых конкурентов".

Малиновский попал на обложку PES / Фото: Reuters

Руслан Малиновский, полузащитник Аталанты:

"Думаю, Дженоа будет очень тяжело"

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Кадровая обойма Аталанты, по оценкам Transfermarkt, более чем в четыре раза дороже состава Дженоа – 415 млн евро против 97 млн евро.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: УАФ

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча Дженоа – Аталанта аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.90, на победу Дженоа – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

выигрыш Дженоа – 13%

ничья – 20%

выигрыш Аталанты – 67%

наиболее вероятный счет – 0:2

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Дженоа – Аталанта во вторник, 21 декабря, начиная с 21:45, покажет видеосервис Megogo. Также поединок транслируют Матч! Футбол 3 и Sky Go Italia.

Смотрите, как Малиновский забивает за Аталанту