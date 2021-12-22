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Шевченко раскрыл неожиданное оружие, подарившее ему ничью с Аталантой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 декабря, 09:06
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Накануне Дженоа добыла свое второе очко в чемпионате Италии под руководством Андрея Шевченко. Как признал украинец, в пользу его команды сыграло качество газона
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Теперь у Дженоа при Шевченко – уже две ничьи при пяти поражениях в Серии А. В последнем матче года команда украинца в родных стенах неожиданно сыграла 0:0 с Аталантой Руслана Малиновского.

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После игры Шева заявил, что добиться благоприятного результата в поединке с командой из зоны Лиги чемпионов его подопечным помогло неидеальное качество газона стадиона "Луиджи Феррарис" в Генуе.

"Честно говоря, состояние поля не помогло Аталанте", – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

Дженоа – Аталанта – 0:0
Дженоа – Аталанта – 0:0 / Фото: REUTERS

Вместе с тем, Шевченко отдал должное своим футболистам.

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"Мы показали, что у нас есть дух, желание бороться за результат и большая отвага. У команды есть сердце. Ребята сделали то, что я просил. Мы были хороши в защите и прессинге".

"Мы можем добиться большего успеха, особенно в атаке, где нам не хватает остроты и физики, но я доволен тем, что мы сделали сегодня".

"На неделе мы прежде всего работали над перекрытием свободных зон, которые Аталанта очень умело насыщает. Нам удалось закрыть эти треугольники".

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"Я поздравил тренер Аталанты Джана Пьеро Гасперини после финального свистка с тем, что он создает отличные команды, куда бы ни пришел. Он также поздравил меня с сегодняшним матчем".

Приближается январское трансферное окно, и Шевченко намерен обновить состав в соответствии со своим видением – перейти со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

"Мы работали с этой системой в течение нескольких месяцев, но я попросил клубного директора по спорту найти игроков, чтобы мы могли перейти к схеме 4-3-3", – говорит Шева.

Несмотря на ничью с Аталантой, Дженоа остается в зоне вылета Серии А. Исправлять ситуацию предстоит уже в 2022 году.

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