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Шевченко розкрив несподівану зброю, що подарувала йому нічию з Аталантою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 грудня, 09:06
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Напередодні Дженоа здобула своє друге очко у чемпіонаті Італії під керівництвом Андрія Шевченка. Як визнав українець, на користь його команди зіграла якість газону
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Тепер у Дженоа за Шевченка – вже дві нічиї за п'яти поразок у Серії А. В останньому матчі року команда українця в рідних стінах несподівано зіграла 0:0 із Аталантою Руслана Маліновського.

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Після гри Шева заявив, що досягти сприятливого результату в поєдинку з командою із зони Ліги чемпіонів його підопічним допомогла неідеальна якість газону стадіону "Луїджі Фераріс" у Генуї.

"Чесно кажучи, стан поля не сприяв Аталанті", – наводить Шевченка Sky Sport Italia.

Дженоа – Аталанта – 0:0
Дженоа – Аталанта – 0:0 / Фото: REUTERS

Водночас Шевченко віддав належне своїм футболістам.

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"Ми довели, що у нас є дух, бажання боротися за результат та велика відвага. У команди є серце. Хлопці зробили те, про що я просив. Ми були хороші у захисті та пресингу".

"Ми можемо досягти більшого успіху, особливо в атаці, де нам не вистачає гостроти та фізики, але я задоволений тим, що ми зробили сьогодні".

"На тижні ми перш за все працювали над перекриттям вільних зон, які Аталанта дуже вміло насичує. Нам удалося закрити ці трикутники".

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"Я привітав тренер Аталанти Джана П'єро Гасперіні після фінального свистка з тим, що він створює чудові команди, куди б не прийшов. Він також привітав мене із сьогоднішнім матчем".

Наближається січневе трансферне вікно, і Шевченко має намір оновити склад відповідно до свого бачення – перейти зі схеми 3-5-2 на 4-3-3.

"Ми працювали з цією системою протягом декількох місяців, але я попросив клубного директора зі спорту знайти гравців, щоб ми могли перейти до схеми 4-3-3", – каже Шева.

Попри нічию з Аталантою, Дженоа залишається в зоні вильоту Серії А. Виправляти ситуацію доведеться вже 2022 року.

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