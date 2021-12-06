6 декабря 19:30
Днепр-1 3
Черноморец 1
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Может себе позволить: Ребров выкладывает сумасшедшую сумму за обучение сына в Дубае

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 23:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын известного украинского тренера Сергея Реброва получает образование в одном из самых престижных учебных заведений Арабских Эмиратов
Сергей Ребров и его семья
Сергей Ребров и его семья

Главный тренер футбольного клуба Аль-Айн Сергей Ребров воспитывает вместе с женой Юлией двух сыновей. Трехлетнего Александра и пятилетнего Никиту.

Реклама

Старший из сыновей тренера Никита учится в Вrighton Сollege Dubai.

Обучение в этом заведении обходится в среднем в 500 тысяч гривен (в дирхаме это 70 000 AED).

Реклама

Сын Реброва показывает отличные результаты и даже принял участие в театральном представлении к Новому году.

Реклама

Следует отметить, что, несмотря на свой возраст, Никита свободно владеет английским языком.

Сергей и Анна поженились в 2016 году. Жена младше тренера на целых 11 лет.

После назначения Сергея главным тренером Аль-Айна семья переехала в Дубай.

Напомним, что после работы в Динамо Ребров успел потренировать Аль-Ахли в Саудовской Аравии, а предыдущим местом его работы был венгерский Ференцварош.

Отметим, что недавно пара провела романтический отдых на райских островах – Мальдивах.

Жена активно ведет свою страницу в Сети и делится откровенными фото.

Также у Реброва есть старший сын Дмитрий от предыдущего брака с Людмилой Кузьменко. Сын решил повторить успех отца и показывает хорошие результаты в футболе.

Напомним, что Ребров не собирается надолго задерживаться в Эмиратах.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
17
32:17
37
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
17
18:39
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
Показать больше
Понедельник, 6 декабря
3:1
Видео О матче
Пятница, 10 декабря
17:00
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на: Трансляция
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять