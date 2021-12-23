Шеве в помощь покупают россиянина с одним голом за сезон

Дженоа под руководством Андрея Шевченко забил лишь один гол в Серии А, но руководство клуба намерено усилить состав футболистом, забившим в этом сезоне один гол

Миранчук может стать подопечным Шевченко / Фото: REUTERS

Первой зимней покупкой Дженоа может стать российский легионер Аталанты Алексей Миранчук.

По информации La Repubblica, "грифоны" готовы заплатить за полузащитника 12 миллионов евро плюс еще 3 млн в качестве бонусов, если Дженоа сумеет сохранить прописку в Серии А.

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Интересно, что ранее Андрей Шевченко объяснил, почему в его команде не будет украинцев. Но ситуация с россиянином другая.

Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Игроки из Украины не могут перейти в Дженоа из-за отсутствия паспорта ЕС. У Миранчука его тоже нет, но россиянин уже играет в Италии, поэтому в его случае работает исключение в правилах лимита.

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Впрочем, остается вопрос, почему Дженоа сделало выбор именно в пользу Миранчука. После прихода Шевы "грифоны" забили всего один мяч, столько же на счету россиянина в первой половине сезона. Кстати, ранее фаны Дженоа устроили овацию своей команде.