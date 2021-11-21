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Чемпионат ОАЭ – не его уровень: Ребров решил найти новую работу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 16:41
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Украинский наставник клуба Аль-Айн не собирается долго задерживаться в Эмиратах
Сергей Ребров
Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Нынешний контракт Сергея Реброва с Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. По окончании чемпионата 47-летний специалист не планирует оставаться в ОАЭ, сообщает Матч ТВ.

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По данным источника, у Реброва недавно было 5 – 6 хороших предложений, но на данный момент он ни с кем не ведет переговоры.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном
Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Тем временем Аль-Айн уже занялся поисками тренера на новый сезон.

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Отметим, что после десяти сыгранным матчей Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков.

Также мы сообщали, что Сергей Ребров третий раз подряд признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.

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Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, который после победы над Боснией избавился от приставки исполняющий обязанности и подписал соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.

Александр Петраков и Сергей Ребров
Александр Петраков и Сергей Ребров / Фото: Коллаж: Сегодня

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7
Десна
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21
8
Верес
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9
Металлист 1925
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19
10
Рух
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13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
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10:22
9
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Мариуполь
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