Чемпионат ОАЭ – не его уровень: Ребров решил найти новую работу

Украинский наставник клуба Аль-Айн не собирается долго задерживаться в Эмиратах

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Нынешний контракт Сергея Реброва с Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. По окончании чемпионата 47-летний специалист не планирует оставаться в ОАЭ, сообщает Матч ТВ.

Читайте также: И здесь кумовство: Шеву в итальянский клуб пропихнул влиятельный политик

Реклама

По данным источника, у Реброва недавно было 5 – 6 хороших предложений, но на данный момент он ни с кем не ведет переговоры.

Ребров удачно начал работу с Аль-Айном / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Тем временем Аль-Айн уже занялся поисками тренера на новый сезон.

Реклама

Отметим, что после десяти сыгранным матчей Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате ОАЭ с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков.

Также мы сообщали, что Сергей Ребров третий раз подряд признавался лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.

Реклама

Напомним, Сергей Ребров должен был заменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, но ему не удалось расторгнуть контракт с Аль-Айном, где, по данным СМИ, он получает 4 млн евро в год.

В итоге вместо Реброва сборную Украины возглавил Александр Петраков, который после победы над Боснией избавился от приставки исполняющий обязанности и подписал соглашение до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.