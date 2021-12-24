"На мене виходили зі збірної України". Ребров вірить, що очолить національну команду

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров назвав причину, чому він не прийняв керівництво "жовто-синьої" дружини після відставки Андрія Шевченка

Сергій Ребров щасливий у Аль-Айні, але мріє про збірну України / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Український наставник готовий був очолити збірну України, але через жорстку позицію керівництва еміратського клубу не зміг здійснити свою мрію.

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"Виходили на мене зі збірної України, але я вже маю контракт. Я готовий працювати зі збірною України. Але я сказав тоді: "Ви вирішите ситуацію із клубом, і я готовий". Я нікого підсиджувати не буду, і я уявляю, як складно зараз Олександру Петракову Який тиск з усіх боків. Особисто я був готовий, але маю контракт.

Олександр Петраков та Сергій Ребров / Фото: Колаж: Сьогодні

Якби домовилися з клубом, то я б із задоволенням працював із збірною. Звичайно, я був би радий працювати у національній команді. Я патріот України. Хтось каже, що у збірній треба працювати у 60-70 років, коли вже є досвід. Але до збірної тебе не запрошують щомісяця. Зараз я отримую задоволення від роботи в Аль-Айні", – сказав Ребров в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

Додамо, що поки Ребров не продовжив контракт із Аль-Айном, який діятиме до літа 2022 року. 47-річний фахівець нещодавно мав 5-6 хороших пропозицій, але на цей момент він ні з ким не веде переговори.

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Зазначимо, що після десяти зіграних матчів Аль-Айн упевнено лідирує у чемпіонаті ОАЕ з відривом від найближчого переслідувача у чотири бали.

Наступний матч команда Реброва проведе 25 грудня проти команди Аль-Наср.