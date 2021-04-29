МЮ – Рома: онлайн полуфинала Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, пройдет матчи 1/2 финала Лиги Европы: в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед примет итальянскую Рому. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – РОМА

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Это будет восьмая встреча в истории противостояния команд. Правда, статистика далеко не в пользу итальянцев – Рома лишь однажды в истории обыгрывала МЮ (2:1), случилось это в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2006/07 годов, но затем жестоко поплатилась за это, когда в ответном матче англичане разгромили соперника 7:1, а Криштитану Роналду забил свой первый мяч в Лиге чемпионов.

Кстати, тогда нынешний наставник "Красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер принимал участие в матчах в качестве игрока и записал на свой счет два ассиста.

Команды подходят к очному поединку не в лучшем расположение духа. На выходных МЮ не сумел обыграть Лидс и упустил шанс сократить отставание от Манчестер Сити в турнирной таблице Премьер-лиги.

А Рома и вовсе уступила Кальяри, а в целом команда Паулу Фонсеки не выигрывает уже на протяжении четырех матчей во всех турнирах. Римский клуб откатился уже на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А и лишь победа в Лиге Европы сможет сохранить работу португальскому тренеру.

Сегодня Уле Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на травмированных Фила Джона и Антони Марсьяля. Впрочем, игроки давно находятся лазарете команды. У Ромы потери намного существеннее – надолго вылетел Николо Дзаньоло, также вне игры из-за травм находятся Рикардо Калафьори и Педро, а у Джанлуки Манчини перебор желтых карточек.

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МЮ – Рома: Котировки букмекеров:

Букмекеры считают МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера – 1.57, на ничью – 4.30, на победу Ромы – 6.10. Что касается выхода в финал турнира, то коэффициенты следующие: Манчестер Юнайтед – 1.38, Рома – 3.20.

МЮ – Рома. Где смотреть матч:

Матч МЮ – Рома в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.