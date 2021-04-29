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Манчестер Юнайтед – Рома: прогноз комментатора на полуфинал Лиги Европы

29 апреля, 11:06

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов предрекает сегодня манкунианцам победу над римскими "волками" и ждет, что на "Олд Трафффорд" будет забито три гола или больше

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Phil Noble

В четверг, 29 апреля, на стадионе "Олд Траффорд" состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Рома. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция – на канале "Футбол 1" и OLL.TV. Победитель этого противостояния (ответная игра – 6 мая) сыграет в финале с лучшим в паре Вильярреал – Арсенал.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МЮ – РОМА

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Манкунианцы пребывают в неплохой форме, не проигрывая шесть матчей кряду и десять на своем поле. Правда, в последней игре чемпионата они расписали мировую с Лидсом (0:0). В текущем розыгрыше Лиги Европы "красные дьяволы" не проиграли ни разу, преодолев весьма сильных соперников, исключительно из топ-чемпионатов – Реал Сосьедад, Милан и Гранаду. Не помогут им Марсиаль и Фил Джонс.

Рома может спасти сезон только посредством Лиги Европы. У них актуальна серия из четырех матчей без побед, в Серии А они уже откатились на седьмое место. Если им не удастся выиграть этот евротурнир, Паулу Фонсека покинет Рим. В плей-офф они прошли Брагу, Шахтер и Аякс. На "Олд Траффорд" им не поможет основной центрбек Джанлука Манчини, перебравший карточек, а также травмированные Педро, Калафьори, Миранте и Дзаньоло.

Между собой МЮ и Рома провели шесть матчей. В них четыре победы за манкунианцами, одна ничья и один успех римлян. "Волки" в Англии победили вообще лишь раз в 17 играх.

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СТАВКА КРУТОРОГОВА. Команда Сульшера однозначный фаворит пары и первого матча. Ожидаю их победу и тотал больше голов 2,5.

Смотрите, как МЮ ранее разделался с Гранадой

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