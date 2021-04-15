Расписание, трансляции и результаты повторных матчей 1/4 финала Лиги Европы

В четверг проходят четыре ответных поединка еврокубка: Манчестер Юнайтед – Гранада, Славия – Арсенал, Рома – Аякс, Вильярреал – Динамо Загреб

Вслед за Лигой чемпионов на арену выходит и Лига Европы. Сегодня определят полуфиналистов во втором клубном турнире Старого Света. А накануне футболиста Славии наказали за расизм в Лиге Европы.

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Вашему вниманию – расписание матчей, трансляции на украинском телевидении, котировки букмекерских контор и оперативные результаты. Три поединка одновременно покажут в прямом эфире, еще один – в записи.

22:00 МЮ – Гранада (первая игра – 2:0), ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры (на игру): 1.50 – 4.50 – 7.50

На проход: 1.02 – 27.00

22:00 Славия – Арсенал (1:1), ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры (на игру): 4.80 – 3.80 – 1.80

На проход: 3.00 – 1.44

22:00 Рома – Аякс (2:1), ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры (на игру): 2.85 – 3.90 – 2.35

На проход: 1.40 – 3.15

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22:00 Вильярреал – Динамо (Загреб) (1:0), ТВ: "Футбол 2" (23:50)

Букмекеры (на игру): 1.50 – 4.20 – 7.90

На проход: 1.07 – 11.00

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Трансляции матчей Лиги Европы также можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Тем временем, бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват.

Смотрите, как МЮ обыграл Гранаду в первой встрече на прошлой неделе:

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