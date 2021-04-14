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Жестко наказали за расизм футболиста, за оскорбления получившего по голове

14 апреля, 18:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Игрок пражской Славии Ондржей Кудела дисквалифицирован на 10 матчей за расистские высказывания в адрес Глена Камара из Глазго Рейнджерс в Лиге Европы

Сегодня УЕФА вынес вердикт по скандальному делу в матче 1/8 финала Лиги Европы между шотландским Глазго Рейнджерс и чешской Славией. Недавно мы писали, что футболист Рейнджерс напал на игрока Славии с кулаками: тот его оскорблял на расовой почве.

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Решение опубликовано на официальном сайте организации.

Функционеры признали 34-летнего чеха Ондржея Куделу виновным в расизме и отстранили на 10 матчей от соревнований под эгидой УЕФА на уровне клубов и национальных сборных. А 25-летнего темнокожего финна Глена Камара дисквалифицировали всего на три поединка. Хотя представители пражского клуба подали даже заявление в полицию о том, что Камара уже после игры напал на Куделу и пытался избить.

Фото: REUTERS/Andrew Milligan

Фото: REUTERS/Andrew Milligan

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Напомним, в той встрече Славия выиграла в Шотландии со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. В первом матче 1/4 финала с лондонским Арсеналом чехи увезли из Англии ничью 1:1. Кудела в той встрече уже не играл, поскольку шло разбирательство инцидента в Глазго.

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Ранее жертва расизма называл румынских судей цыганами на матче ПСЖ – Истанбул.

Смотрите обзор матча Глазго Рейнджерс – Славия:

Тем временем тренер Челси послал наставника Порту после матча.

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