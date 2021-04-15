Розклад, трансляції і результати повторних матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Слідом за Лігою чемпіонів на арену виходить і Ліга Європи. Сьогодні визначать півфіналістів у другому клубному турнірі Старого Світу. А напередодні футболіста Славії покарали за расизм у Лізі Європи.
До вашої уваги – розклад матчів, трансляції на українському телебаченні, котирування букмекерських контор і оперативні результати. Три поєдинки одночасно покажуть у прямому ефірі, ще один – в запису.
22:00 МЮ – Гранада (перша гра – 2:0), ТБ: "Футбол 1"
Букмекери (на гру): 1.50 – 4.50 – 7.50
На прохід: 1.02 – 27.00
22:00 Славія – Арсенал (1:1), ТБ: "Футбол 3"
Букмекери (на гру): 4.80 – 3.80 – 1.80
На прохід: 3.00 – 1.44
22:00 Рома – Аякс (2:1), ТБ: "Футбол 2"
Букмекери (на гру): 2.85 – 3.90 – 2.35
На прохід: 1.40 – 3.15
22:00 Вільярреал – Динамо (Загреб) (1:0), ТБ: "Футбол 2" (23:50)
Букмекери (на гру): 1.50 – 4.20 – 7.90
На прохід: 1.07 – 11.00
Трансляції матчів Ліги Європи також можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.
Тим часом, колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват.
Дивіться, як МЮ обіграв Гранаду в першій зустрічі минулого тижня:
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