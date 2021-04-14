Жорстко покарали за расизм футболіста, котрий за образи отримав по голові

Гравець празької Славії Ондржей Кудела дискваліфікований на 10 матчів за расистські висловлювання на адресу Глена Камара з Глазго Рейнджерс в Лізі Європи

Сьогодні УЄФА виніс вердикт у скандальній справі в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським Глазго Рейнджерс і чеською Славією. Нещодавно ми писали, що футболіст Рейнджерс напав на гравця Славії з кулаками: той його ображав на расовому ґрунті.

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Рішення опубліковано на офіційному сайті організації.

Функціонери визнали 34-річного чеха Ондржея Куделу винним в расизмі і відсторонили на 10 матчів від змагань під егідою УЄФА на рівні клубів і національних збірних. А 25-річного темношкірого фіна Глена Камара дискваліфікували всього на три поєдинки. Хоча представники празького клубу подали навіть заяву до поліції про те, що Камара вже після гри напав на Куделу й намагався побити.

Фото: REUTERS/Andrew Milligan

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Нагадаємо, в тій зустрічі Славія виграла в Шотландії з рахунком 2:0 і вийшла до чвертьфіналу. У першому матчі 1/4 фіналу з лондонським Арсеналом чехи вивезли з Англії нічию 1:1. Кудела в тому поєдинку вже не грав, оскільки тривав розгляд інциденту в Глазго.

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Дивіться огляд матчу Глазго Рейнджерс – Славія:

Тим часом тренер Челсі послав наставника Порту після матчу.

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