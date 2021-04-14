Жорстко покарали за расизм футболіста, котрий за образи отримав по голові

Сьогодні УЄФА виніс вердикт у скандальній справі в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським Глазго Рейнджерс і чеською Славією. Нещодавно ми писали, що футболіст Рейнджерс напав на гравця Славії з кулаками: той його ображав на расовому ґрунті.
Рішення опубліковано на офіційному сайті організації.
Функціонери визнали 34-річного чеха Ондржея Куделу винним в расизмі і відсторонили на 10 матчів від змагань під егідою УЄФА на рівні клубів і національних збірних. А 25-річного темношкірого фіна Глена Камара дискваліфікували всього на три поєдинки. Хоча представники празького клубу подали навіть заяву до поліції про те, що Камара вже після гри напав на Куделу й намагався побити.
Фото: REUTERS/Andrew Milligan
Нагадаємо, в тій зустрічі Славія виграла в Шотландії з рахунком 2:0 і вийшла до чвертьфіналу. У першому матчі 1/4 фіналу з лондонським Арсеналом чехи вивезли з Англії нічию 1:1. Кудела в тому поєдинку вже не грав, оскільки тривав розгляд інциденту в Глазго.
Раніше жертва расизму називав румунських суддів циганами на матчі ПСЖ – Істанбул.
Дивіться огляд матчу Глазго Рейнджерс – Славія:
Тим часом тренер Челсі послав наставника Порту після матчу.
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