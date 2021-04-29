Русский
$ 27,79
33,53
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Манчестер Юнайтед – Рома: прогноз коментатора на півфінал Ліги Європи

29 квітня, 11:06

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов передрікає сьогодні манкуніанцям перемогу над римськими "вовками" і чекає, що на "Олд Трафффорд" буде забито три голи або більше

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Phil Noble

У четвер, 29 квітня, на стадіоні "Олд Траффорд" відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Рома. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Трансляція – на каналі "Футбол 1" і OLL.TV. Переможець цього протистояння (гра-відповідь – 6 травня) зіграє в фіналі з кращим у парі Вільярреал – Арсенал.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МЮ – РОМА

Реклама

Манкуніанці перебувають у непоганій формі, не програючи шість матчів поспіль і десять на своєму полі. Правда, в останній грі чемпіонату вони розписали мирову з Лідсом (0:0). У поточному розіграші Ліги Європи "червоні дияволи" не програли жодного разу, подолавши досить сильних суперників, виключно з топ-чемпіонатів – Реал Сосьєдад, Мілан і Гранаду. Не допоможуть їм Марсіаль і Філ Джонс.

Рома може врятувати сезон тільки за допомогою Ліги Європи. У них актуальна серія з чотирьох матчів без перемог, в Серії А вони вже відкотилися на сьоме місце. Якщо їм не вдасться виграти цей євротурнір, Паулу Фонсека покине Рим. У плей-оф вони здолали Брагу, Шахтар і Аякс. На "Олд Траффорд" їм не допоможе основний центрбек Джанлука Манчіні, який перебрав карток, а також травмовані Педро, Калафьорі, Міранте і Дзаньоло.

Між собою МЮ і Рома провели шість матчів. У них чотири перемоги за манкуніанцям, одна нічия і один успіх римлян. "Вовки" в Англії перемогли взагалі лише одного разу в 17 іграх.

В тренді
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Мірча Луческу
Реклама

СТАВКА КРУТОРОГОВА. Команда Сульшера однозначний фаворит пари і першого матчу. Очікую їхньої перемоги і тотал більше голів 2,5.

Дивіться, як МЮ раніше переміг Гранаду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти