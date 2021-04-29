Манчестер Юнайтед – Рома: прогноз коментатора на півфінал Ліги Європи

Кирило Круторогов передрікає сьогодні манкуніанцям перемогу над римськими "вовками" і чекає, що на "Олд Трафффорд" буде забито три голи або більше

Фото: REUTERS/Phil Noble

У четвер, 29 квітня, на стадіоні "Олд Траффорд" відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Рома. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Трансляція – на каналі "Футбол 1" і OLL.TV. Переможець цього протистояння (гра-відповідь – 6 травня) зіграє в фіналі з кращим у парі Вільярреал – Арсенал.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МЮ – РОМА

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Манкуніанці перебувають у непоганій формі, не програючи шість матчів поспіль і десять на своєму полі. Правда, в останній грі чемпіонату вони розписали мирову з Лідсом (0:0). У поточному розіграші Ліги Європи "червоні дияволи" не програли жодного разу, подолавши досить сильних суперників, виключно з топ-чемпіонатів – Реал Сосьєдад, Мілан і Гранаду. Не допоможуть їм Марсіаль і Філ Джонс.

Рома може врятувати сезон тільки за допомогою Ліги Європи. У них актуальна серія з чотирьох матчів без перемог, в Серії А вони вже відкотилися на сьоме місце. Якщо їм не вдасться виграти цей євротурнір, Паулу Фонсека покине Рим. У плей-оф вони здолали Брагу, Шахтар і Аякс. На "Олд Траффорд" їм не допоможе основний центрбек Джанлука Манчіні, який перебрав карток, а також травмовані Педро, Калафьорі, Міранте і Дзаньоло.

Між собою МЮ і Рома провели шість матчів. У них чотири перемоги за манкуніанцям, одна нічия і один успіх римлян. "Вовки" в Англії перемогли взагалі лише одного разу в 17 іграх.

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СТАВКА КРУТОРОГОВА. Команда Сульшера однозначний фаворит пари і першого матчу. Очікую їхньої перемоги і тотал більше голів 2,5.

Дивіться, як МЮ раніше переміг Гранаду