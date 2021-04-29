Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Полуфиналы Лиги Европы: расписание, трансляции и результаты

29 апреля, 10:44

Олег Люлька Олег Люлька

Решающие матчи во втором по значимости еврокубковом турнире – кто с кем играет, шансы на проход, где смотреть поединки и обновляемые результаты

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Сегодня в Манчестере и Вильярреале состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы. Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы встреч и обновляемые результаты.

Реклама

Читайте также: Первая судья-трансгендер в футболе: фото "до и после" и реакция УЕФА

Лига Европы. 1/2 финала

Четверг, 29 апреля

22:00 Манчестер Юнайтед – Рома
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на матч: 1.55 – 4.35 – 6.40
На проход: 1.37 – 3.30

Реклама

22:00 Вильярреал – Арсенал
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на матч: 2.70 – 3.35 – 2.91
На проход: 2.30 – 1.68

Ответные матчи – 6 мая

Финал – 26 мая, Гданьск

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

Реклама

Напомним, ранее состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Реал сыграл вничью 1:1 с Челси.

ПСЖ проиграл Манчестер Сити 1:2.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять