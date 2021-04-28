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Бил свою девушку головой: первый суд над легендой МЮ

28 апреля, 16:27

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Райан Гиггз отрицает обвинения в свой адрес, но от работы на посту главного тренера сборной Уэльса его уже отстранили

Райан Гиггз

Райан Гиггз / Фото: Reuters

В Манчестере состоялся первый суд над знаменитым экс-игроком МЮ валлийцем Райаном Гиггзом, которого обвиняют в нападении на двух женщин. Гиггз не признал свою вину. Следующее заседание состоится 26 мая.

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Напомним, Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке Кейт Гревилл. Прокурор утверждает, что Райан, среди прочего, бил ее головой. Также, по словам обвинителя, Гиггз, будучи тогда навеселе, напал и на младшую сестру Кейт – Эмму. Инцидент имел место прошлой весной в доме Гиггза стоимостью 2 млн евро.

Как сообщает WalesOnline, во время заседания Гиггз встал, чтобы назвать свое имя, возраст и адрес, а также заявил, что настаивает на своей невиновности и намерен обелить свое имя.

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Тем не менее, как мы писали ранее, не дожидаясь вердикта суда, футбольная ассоциация Уэльса отстранила Райана Гиггза от должности главного тренера валлийской сборной. На Евро его заменит Роберт Пейдж.

Отметим, что до отношений с Кейт Гревилл Гиггз развелся с женой Стейси, которой восемь лет изменял с супругой своего брата Родри – Наташей.

Самые известные балагуры мирового футбола

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