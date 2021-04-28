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ПСЖ – Манчестер Сити: онлайн полуфинального матча Лиги чемпионов

Среда, 28 апреля
Александр Трикиша Александр Трикиша

Пари Сен-Жермен

22:00

Манчестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду, 28 апреля, в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" пройдет второй полуфинал Лиги чемпионов: Пари Сен-Жермен примет Манчестер Сити. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описанием всех ключевых игроков и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ПСЖ – МАНЧЕСТЕР СИТИ

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Обе команды подходят к встрече в отличном расположении духа. Накануне Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм в финале Кубка лиги и завоевал очередной трофей, а ПСЖ в рамках чемпионата Франции обыграл Метц и продолжил погоню за Лиллем в турнирной таблице.

История противостояния ПСЖ – Манчестер Сити:

Сегодня команды проведут лишь четвертый матч между собой. В предыдущий раз команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2016 году и тогда дальше прошла английская команда. А еще перед этим была встреча на групповом этапе Кубка УЕФА в 2008 году, завершившаяся ничьей.

Кадровые проблемы перед матчем ПСЖ – Манчестер Сити:

Команды подходят к поединку в оптимальных составах. У ПСЖ не сможет сыграть лишь Хуан Бернат, однако он давно находится в лазарете команды. А вот лидер парижан Килиан Мбаппе восстановился после повреждения, которое он получил на выходных, и готов выйти на поле.

Килиан Мбаппе, ПСЖ

Килиан Мбаппе, ПСЖ / Фото: Reuters

Букмекеры о матче ПСЖ – Манчестер Сити:

Букмекеры считают Манчестер Сити фаворитом сегодняшней встречи, несмотря на то, что они будут играть в гостях: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 2.12, на ничью – 3.80, на победу ПСЖ – 3.30. Также горожане являются фаворитами на выход в финал: ПСЖ – 2.60, Манчестер Сити – 1.53.

Где смотреть матч ПСЖ – Манчестер Сити:

Матч ПСЖ – Манчестер Сити в прямом эфире покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.

Смотрите, как команды играли на предыдущей стадии:

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