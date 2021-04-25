Самый дорогой футболист мира получил травму накануне полуфинала Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе во встрече ПСЖ с Мецом в чемпионате Франции забил два мяча и повредил мышцы бедра, но к игре против Манчестер Сити должен восстановиться

Килиан Мбаппе, ПСЖ / Фото: Reuters

Непросто далась ПСЖ выездная победа над середняком из Меца во французской Лиге 1. Команда Маурисио Почетино выиграла со счетом 3:1, но все вопросы сняла лишь в концовке. В начале второго тайма счет был 1:1. Героем же встречи стал Килиан Мбаппе: форвард оформил дубль, отличившись на 4-й и 59-й минутах. На 89-й итальянец Мауро Икарди заработал и реализовал пенальти.

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На днях стало известно, что Мбаппе определился с будущим клубом.

Однако беспокойство у болельщиков и тренеров ПСЖ вызвало повреждение Мбаппе. На 83-й минуте француз схватился за бедро и упал на газон. Чуть позже он был заменен.

Впрочем, аргентинский наставник столичных после игры сказал, что Килиан получил сильный удар от соперника в бедро, но вскоре должен восстановиться. В ближайшую среду ПСЖ примет в Лиге чемпионов Манчестер Сити.

Смотрит обзор встречи Мец – ПСЖ:

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Напомним, звездный нападающий ПСЖ считается самым дорогим футболистом планеты. Сайт Transfermarkt оценивает его в 160 миллионов евро.

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Смотрите, как Килиан забивал в ворота Баварии в Лиге чемпионов:

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