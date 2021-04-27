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Реал – Челси: видео голов и лучшие моменты полуфинала Лиги чемпионов

27 апреля, 22:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Счет в поединке на стадионе "Альфредо ди Стефано" открыли гости из Англии уже на 14-й минуте. Однако на гол Кристина Пулишича ответил Карим Бензема

В главном еврокубковом турнире начались разборки финальной четверки. На нашем сайте идет онлайн Реал – Челси. Под аккомпанемент дождя в Мадриде соперники выясняют отношения под присмотром 38-летнего нидерландского рефери Данни Маккели.

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Счет на 14-й минуте открыл 22-летний американский полузащитник Кристиан Пулишич – 0:1. Он стал первым голеадором из США в полуфинале Лиги чемпионов и всего пятым, кто забивал в плей-офф турнира.

Впрочем, недолго играла музыка на улице подопечных Томаса Тухеля. На 29-й минуте после борьбы за мяч в штрафной площади эффектным ударом с разворота отметился Карим Бензема – 1:1.

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Француз сбросил мяч себе головой и нанес хлесткий удар под перекладину мимо сенегальского вратаря Эдуарда Менди.

Первый тайм так и завершился ничьей 1:1. Смотрите его самые интересные моменты.

Команды начали встречу в следующих составах.

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"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

Запасные: Лунин, Альтубе, Азар, Асенсио, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Бланко, Гутьеррес.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Тиагу Силва, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Вернер.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Абрахам, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зийеш, Гилмор, Джеймс, Хаверц, Эмерсон.

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Напомним, во втором полуфинале в среду встретятся французский ПСЖ и английский Манчестер Сити.

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