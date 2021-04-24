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Глава УЕФА разрешил четырем командам играть в Суперлиге. Но с оговоркой

24 апреля, 09:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чеферин призвал команды определиться, к какому турниру они относятся. Если они считают себя представителями Суперлиги, то пусть там и играют, а в Лигу чемпионов им путь закрыт

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил исключить из еврокубков четыре клуба, которые еще не вышли из Суперлиги. Спустя 48 часов после анонсирования турнира из числа основателей вышли восемь клубов, но четверка команд не покинула лигу – это Реал, Барселона, Ювентус, Милан.

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"Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они представителями Суперлиги или европейскими клубами. Если они говорят, что мы – Суперлига, то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов... и, если они готовы к этому, они могут играть в своем собственном турнире", – сказал Чеферин в интервью Associated Press.

УЕФА провело собрание в пятницу, где обсуждалась возможность наказания официальных лиц клубов, участвовавших в планировании Суперлиги. Чеферин сказал, что УЕФА планирует на следующей неделе связаться с национальными федерациями и национальными лигами для обсуждения возможных санкций. Тем не менее, вчера сообщалось, что основатели Европейской Суперлиги пока не будут наказаны УЕФА.

Ранее мы сообщали, что Абрамович отказался от Суперлиги по указке Путина. Роман Абрамович отказался от идеи участвовать в Суперлиге после звонка из Кремля. Правительство России не заинтересовано в падении рейтингов Лиги чемпионов.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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УЕФА Лига чемпионов Суперлига футбольная Александер Чеферин

Источник: Сегодня|Спорт

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